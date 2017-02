Как утверждается, Маркл поселилась в коттедже Гарри на территории Кенсингтонского дворца. Принц и актриса неразлучны на протяжении последних пяти недель.

"На данный момент у Меган нет съемок в Торонто, поэтому она свободна для того, чтобы проводить все свое время с Гарри", – заявил источник.

Также утверждается, что к весне может быть объявлено о помолвке. По словам источника, Маркл готова отказаться от актерской карьеры и переехать в Лондон, а Гарри хочет завести семью, как и его возлюбленная.

Ранее СМИ сообщили, что принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон.

Exclusive: #PrinceHarry & Meghan Markle enjoy quality date-night in London where they first met https://t.co/vGW64h0kRR

Exclusive: #princeharry & Meghan Markle enjoy a date at London's Soho House - where they were first introduced last June. #royals pic.twitter.com/d9mvQmIUOd