Певица стала гостьей популярной программы "Вечерний Ургант", где ведущий Иван Ургант похвалил ее за отличную форму и расспросил о новой жизни.

Пелагея, не скрывая, назвала себя ленивой матерью. По словам певицы, ей сейчас, когда сошел снег, трудно гулять с коляской по лесу, так как к колесам прилипает грязь. "Я знаю, что другие матери просто выставляют люльки с детьми на балкон, но у меня балкона нет, поэтому приходится гулять каждый день по два часа. И мне это очень лениво", - признается артистка.

Рассказала она и о дочери, которой дали имя Таисия. Девочка, говорит Пелагея, очень серьезная и порой даже хмурая - улыбается только во сне. Зато с удовольствием слушает музыку, например, Чайковского. Очень любит, когда поет мама. Весь уход за ребенком Пелагея взяла на себя и прекрасно справляется без помощи няни.