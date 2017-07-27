Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей, который, как и в прошлом году, возглавил спортсмен, выступающий главным образом в США. Хоккеист Александр Овечкин, по оценке журналистов, за год году заработал больше поп-исполнителей Филиппа Киркорова и Григория Лепса вместе взятых.

При распределении мест в рейтинге оценивался не только доход знаменитостей, но и их известность, которую измерили по числу упоминаний в СМИ и на телевидении за год, а также запросов с их именами в "Яндексе".

Журналисты подсчитали общий объем их гонораров в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. Список возглавляет нападающий американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин, по оценке российского Forbes, заработавший 14 млн долларов. Прошлогодний список возглавляла теннисистка Мария Шарапова с доходом в 21,9 млн долларов.

Шарапова по сравнению с прошлым годом потеряла в списке сразу 18 позиций, упав с первого места на 19-е. Ее заработок снизился с 21,8 млн до 3 млн долларов. Шарапова с июня прошлого года по апрель нынешнего не выступала на корте из-за дисквалификации. В конце апреля она выиграла свой первый матч после возвращения.

Шарапова - традиционный лидер списка богатейших знаменитостей России. С тех пор, как список начал составляться в 2005 году, теннисистка лишь дважды не заняла в нем первое место. В 2011 и 2012 году ее обогнал поп-певец Стас Михайлов, который заработал 20 млн и 21 млн долларов соответственно.

Сумма доходов первой десятки знаменитостей в нынешнем году несколько снизилась по сравнению с прошлогодним показателем - в 2016 году десять самых богатых знаменитостей заработали 89 млн долларов, а в нынешнем - 72 млн долларов. В списке 2017 года можно выделить знаменитостей, которые потеряли сразу по десять и более позиций. Другие несмотря на падение доходов по индустрии заметно улучшили свои позиции.

Кто сильнее всех упал

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров упал с 3-го места сразу на 12-е, а его заработок по оценке Forbes снизился с 11 млн до 5 млн долларов. Шнуров в интервью Forbes, опубликованном 25 июля, заявил, что его группа старается максимизировать свою прибыль, работая под лозунгом "Снова живы для наживы".

Певица Земфира потеряла восемь позиций, упав с 9-го места на 17-е. Ее годовой доход уменьшился на миллион долларов - с 6 млн до 5 млн долларов. О Земфире стали гораздо меньше писать - количество ее упоминаний в СМИ снизилось с 4227 до 1171. При этом количество поисковых запросов с ее именем осталось на том же уровне.

Модель Наталья Водянова упала с шестого места на 25-е. Ее заработок сократился с 7 млн до 2,3 млн долларов, количество упоминаний в СМИ - почти в два раза.

Режиссер и публицист Никита Михалков потерял в списке 18 позиций, при том что ни его заработок, ни количество упоминаний о нем в СМИ существенно не изменились. Михалков переместился с 16-го на 34-е место. По версии журналистов, режиссер зарабатывает около 350 тыс. долларов в год.

Чьи доходы резко выросли

Рэпер и предприниматель Тимати увеличил свой заработок более чем в два раза - с 3,2 млн до 6,6 млн долларов. Коллекция непрофильных активов его группы Black Star включает два ресторана Black Star Burger, в которых используют только халяльную говядину. Открытие первого из них на Новом Арбате в сентябре 2016 года сопровождалось 30-метровыми очередями, отмечает Forbes.

Певец Дима Билан поднялся на восемь позиций в списке. Певец заработал в нынешнем году на 2 млн долларов больше, а количество запросов с его именем в соцсетях выросло почти в два раза. В мае этого года Билан заключил рекламный контракт на 1,15 млн долларов с производителем мобильных телефонов, отмечают в Forbes.

Оперная дива Анна Нетребко поднялась на 20 позиций с 7,5 млн долларов заработка (в прошлом рейтинге - 2,5 млн долларов). Основной источник дохода певицы - контракты с Метрополитен-опера, Цюрихской оперой, Венской оперой, Баварской оперой и Лондонской королевской оперой. Также Нетребко рекламирует часы Chopard, а в декабре 2016 года представила авторскую линию фарфора.

Рок-группа "Би-2" за минувший год увеличила заработок почти в четыре раза - с 1,5 млн до 5,7 млн долларов. Музыканты активно гастролируют - в июне прошлого года они закончили двухлетний тур в поддержку альбома "#16плюс". В 2017 году у них выходит новый альбом, средства для которого собраны с помощью краудфандинга.