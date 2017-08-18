Певец Евгений Осин не появлялся дома уже три дня. Его сестра подала в полицию с заявление об исчезновении артиста, пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина заявила, что Осин самостоятельно ушел из своей квартиры 15 августа, после чего его никто не видел.

В июле 52-летний певец заявил, что у него отнялись ноги, и ему требуются деньги на дорогостоящее лечение. "Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей", — посетовал Осин. Подруга музыканта, исполнительница Наталья Штурм, заявила, что он обманом пытается получить деньги на покупку алкоголя.

52-летний Евгений Осин — исполнитель таких песен, как "Плачет девушка в автомате", "Не верю", "Восьмое марта".