Российская певица Виктория Дайнеко официально оформила развод с мужем Дмитрием Клейманом. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

"Принимаю поздравления!!! Нелепая история под названием женитьба официально завершена, и я наконец свободна", – написала Виктория в Instagram.

Высказался по поводу семейного положения и Клейман, передает EG.ru. "К сожалению или к счастью, наши пути с тобой расходятся! Спасибо тебе за дочь, она у нас лучшая. Спасибо за все", – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, проблемы в семье Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана начались практически сразу после того, как они поженились в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. Тем не менее супруги долго юридически не оформляли развод, хотя фактически давно живут порознь. Их общую дочь воспитывает Виктория.

Певица ранее признавалась, что ее отношения с мужем настолько накалены, что они общаются исключительно письмами по электронной почте. "Потому что разговаривать и даже обмениваться сообщениями у нас не получается. Все наши разговоры приводят к ссорам. А получив письмо, можно не сразу отвечать, можно по­думать, подобрать слова..." – объясняла артистка.