Украинские пограничники сняли с поезда российскую певицу и телеведущую Лолиту Милявскую и запретили ей въезд на территорию страны. Инцидент произошел в воскресенье утром в пункте контроля железнодорожного сообщения Конотоп в Сумской области Украины.

Официальный представитель пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в фейсбуке назвал срок запрета на въезд в страну певице Лолите Милявской. "На основании законодательства Украины и дополнительной информации гражданке России Милявской Лолите было отказано в пересечении границы на Украину и запрещен въезд сроком на три года", — написал он.

По словам самой исполнительницы, основанием для этого послужило ее выступление на фестивале в Керчи в 2015 году. "Сегодня вместе со мной сняли еще пять человек. Система отлажена. Стоит два поезда друг напротив друга — из Москвы и в Москву — это одесское формирование. Одесское формирование подбирает всех, кого сняли с поезда, все тактично, вещи переносят, соболезнование выражают, по крайней мере мне: "Мы ничего не можем сделать — это распоряжение СБУ. Замечательно, я поздравляю СБУ — "могущественную" организацию которая воюет с женщинами, стариками, артистами, не давая возможности встретиться с родственниками, что является законодательным нарушением европейских норм — сказать больше нечего", — цитирует слова Милявской агентство РИА "Новости".

Певица также заявила, что намерена присоединиться к иск против властей Украины в Европейском суде по правам человека.

В 2015 году в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, были включены Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье. В 2016 году список был расширен - теперь в него входят также певица Юлия Самойлова, актриса Елена Воробей, дизайнер Артемий Лебедев и другие.