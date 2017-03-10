Российская певица Полина Гагарина, которая старается скрывать от чужих глаз свою личную жизнь, пошла на беспрецедентный поступок - новый клип на песню "Стану солнцем" состоит из семейных видео.

В ролик вошли кадры, снятые во время недавнего отпуская Полины, ее мужа и сына на Мальдивских островах. По словам певицы, часть она снимала сама, но преимущественно - муж, фотограф Дмитрий Исхаков.

"Мы долго не могли определиться с клипом, а потом поняли, что не нужно ломать голову — в этом видео должна быть моя семья, самые любимые и дорогие мне люди. Клип получился классным и теплым по настроению, естественным по картинке и личным по сути. Какие-то кадры снимала я сама, большинство — мой муж. И еще один важный момент — это видео мы снимали во время нашего отпуска на Мальдивах этой зимой. Оно скорее любительское, расслабленное, без постановок, костюмов и причесок — абсолютный nature", — рассказала Гагарина подписчикам в соцсетях.