Португальский певец Сальвадор Собрал попал в отделение интенсивной терапии, сообщает La Vanguardia.

Его состояние ухудшилось в последние дни, артисту необходима пересадка сердца. Исполнитель находится первым в очереди на трансплантацию органа.

27-летний Сальвадор Собрал покорил зрителей и международное жюри конкурса не только своей песней Amor Pelos Dois, но и тем, что выступал, несмотря на тяжелый недуг — врожденный порок сердца. Трехминутный путь до основной сцены конкурса оказался Собралу не по силам, и он пел, стоя на небольшой площадке посреди зала. "Знайте, что музыка — это не сиюминутное развлечение и не фейерверк", — сказал он, когда пришло время говорить речь. Впервые за 10 лет в конкурсе победила композиция не на английском языке. Впервые за долгое время зрители и жюри проголосовали за тихую красивую песню без каких-либо спецэффектов, а не за яркое шоу.

У 27-летнего Собрала врожденный порок сердца.