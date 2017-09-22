О проблемах с здоровьем 27-летнего исполнителя публика узнала уже во время проведения конкурса, сообщалось, что у Собрала врожденный порок сердца. По этой причине организаторы сделали для него исключение из правил и позволили не участвовать в репетициях, так как даже путь на сцену требовал от него усилий.

После победы в конкурсе певец стал популярным и начал много выступать, что сказалось на состоянии его здоровья. В августе он был вынужден отменить предстоящие концерты и заявил, что берет перерыв в карьере.

Сейчас Сальвадор Собрал ждет подходящий донорский орган для пересадки. В случае успешной операции он обязательно вернется на сцену, пообещал певец.