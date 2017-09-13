Почему он перестал скрывать детей от охотников за сенсацциями, Галкин рассказал в интервью изданию "Медуза".

По словам шоумена, ему просто не оставили иного выбора. После того, как снимки близнецов попали в СМИ, Галкин решил сам "рулить" паблисити своих детей в прессе.

В прошлом году, рассказал шоумен, у дома в Юрмале, где отдыхала звездная чета с детьми, папарацци буквально дежурили круглыми сутками - и это было неприятно. А этим летом его и Аллу Пугачеву уже никто не беспокоил.

Еще один вопрос, который публикациями снимков и видео с детьми решил Галкин, - то, как это подается в СМИ. "То, как они снимут тебя с ребенком, что при этом напишут, ты отдаешь им на откуп. Когда ты сам решаешь, как показывать своих детей, "папарацционное" напряжение снимается. У них просто никто не купит этот материал — все можно взять из Instagram. Для меня это было жизненно важным", - заявил Галкин "Медузе".

Дети, по признанию шоумена, не знают, что маленькие видеоистории о них где-то публикуются. И, как отмечает Максим, не должны знать - для него это принципиально важно. Ну а сами ролики имеют для артиста особую ценность - это своего рода дневник, где запечатлены важные и хорошие моменты жизни их семьи.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Sep 8, 2017 at 8:12am PDT



A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 27, 2017 at 8:36am PDT



A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 24, 2017 at 9:07am PDT



A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 12, 2017 at 8:18am PDT



A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 11, 2017 at 4:19am PDT



A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 6, 2017 at 4:36am PDT

