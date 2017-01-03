Несколько снимков поклонники спортсменки запомнят надолго: девушка отважилась на редкий для нее поступок — она выложила в соцсеть свои фотографии в бикини.

На одном из кадров теннисистка осторожно идет к морю по каменистому пляжу. "Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?" — с шутливой интонацией спрашивает она. На других фото Шарапова позирует и делает селфи на пляже и на фоне гавайской природы.

Ее поклонники не нашли, что ответить теннисной звезде, зато было много желающих сделать Марии комплименты по поводу ее фигуры: под снимком оставлено несколько сотен восторженных комментариев на разных языках.

Сейчас Мария Шарапова отбывает 15-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного препарата (мельдоний). На корт россиянка сможет вернуться в апреле этого года. Между тем, папарацци приписывают Марии роман с известным актером и моделью Андреасом Веленкосо: летом прошлого года они вместе отдыхали в Париже.

What happened to the white sand beaches of Hawaii 👀🤓🏖

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 30, 2016 at 10:20am PST











New Year light, you're so pretty I didn't even use a filter. #Hawaii #Travel #NoFilter A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jan 1, 2017 at 9:06pm PST





New Years Eve Hair cut by @hairbyadir. Because why not? 💁 A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jan 1, 2017 at 5:01pm PST





Layovers have never been so relaxing

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 28, 2016 at 6:18pm PST







Easiest pose I could find that looks like I know what I'm doing at 7am

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 31, 2016 at 11:08am PST





