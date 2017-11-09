К обвинениям в адрес режиссера Романа Полански в совращении малолетних присоединились еще пять женщин, пожелавших не раскрывать своих имен. Об этом газете The Sun рассказал Матан Уциль, куратор движения за защиту женщин от домогательств Real Women Real Stories.

Предполагаемые жертвы Полански утверждают, что случаи приставаний произошли в период с 1969-го по 1976 год, когда им было от 9-ти до 16 лет.

Одна из женщин рассказала, что ее отец, работавший в киноиндустрии, в 1976 году привел ее на ужин с Полански, на котором также присутствовали актер Джек Николсон и актриса Анжелика Хьюстон. По ее словам, режиссер сел рядом с ней за стол, после чего принялся гладить и сжимать ее промежность. «Все это происходило под столом, прямо перед моим отцом», — отметила она. На тот момент ей было 15 лет, инцидент произошел в швейцарской деревне Гштад.

Прокуратура Швейцарии объявила, что не будет заводить уголовное дело на Полански по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней немки, передает USA Today. Правоохранительные органы подчеркнули, что срок, за который можно было начать расследование, уже истек — по словам жертвы, актрисы Ренате Лангер, инцидент произошел в феврале 1972 года.

Лангер, которой сейчас 61 год, обратилась в полицию в октябре 2017-го. Она заявила, что Полански изнасиловал ее у себя дома в Гштаде.

Кинематографиста также обвинила в совращении американская художница Марианна Бернард. По ее словам, это произошло на пляже во время фотосессии, когда ей было 10 лет. В августе 59-летняя женщина, представившаяся именем Робин, объявила, что в 1973 году Полански домогался ее в 16-летнем возрасте. В 2010-м с аналогичными обвинениями выступила британская актриса Шарлотта Льюис, отметившая, что эпизод сексуального насилия произошел в 1982-м в Париже, когда ей было 16 лет.