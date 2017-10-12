Полиция Нью-Йорка возобновила расследование дела о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна в 2004 году к актрисе Люсии Эванс, сообщает The Independent.

По словам актрисы Люсии Эванс, Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем офисе, куда она пришла для делового разговора. "Я пыталась уйти, но, может быть, старалась недостаточно сильно. Я не хотела его бить или бороться с ним. Он большой парень, он одолел", - сказала она The New Yorker.

Нью-йоркский департамент выясняет, действительно ли имело место сексуальное насилие, сообщил представитель полиции People.

5 октября The New York Times опубликовало расследование, где ряд актрис обвинили киномагната, одного из самых влиятельных в отрасли, в сексуальных домогательствах или принуждении к сексу.

По информации The New York Times, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Накануне о попытках Вайнштейна воспользоваться своим положением рассказали, в частности, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

С тех пор число жертв Вайнштейна продолжает расти. Французская актриса Леа Сейду, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "007: Спектр", рассказала о домогательствах продюсера в интервью The Guardian. Она сказала, что Вайнштейн попытался поцеловать ее в губы, но она сопротивлялась, хотя тот был "большой и толстый".

Последней актрисой, которая выступила с утверждениями о сексуальных домогательствах Вайнштейна, стала британка Кара Делевинь, сообщает BBC. В заявлении актрисы и модели, опубликованном в ее Instagram, говорится, что Вайнштейн приставал к ней в гостиничном номере в присутствии другой женщины после того, как они обсудили роль в фильме.

Его представитель сказал, что "любые утверждения о сексе без согласия однозначно отрицаются". Членство Вайштейна приостановила Британская академия кино и телевидения (BAFTA), кроме того, его уволили из компании Weinstein Co., которую он создал вместе с братом, а жена, дизайнер Джорджина Чапмен, накануне объявила о разводе.

Вайнштейн неожиданно разговорился с папарацци, снимавшим его возле дома в Лос-Анжелесе: "Мы все совершаем ошибки, я заслуживаю второй шанс", - цитирует его TMZ.

Ранее на фоне разрастающегося скандала он обвинил в срыве покровов младшего брата Роба: якобы тот пожелал выдавить его из совместного бизнеса и "слил" компромат прессе.