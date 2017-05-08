Ирландская полиция проводит расследование в отношении британского актера Стивена Фрая, подозревая его в богохульстве. Об этом сообщает The Independent.

Правоохранителей заинтересовало интервью актера в телепрограмме The Meaning of Life на канала RTE. В нем Фрай раскритиковал бога, использовав оскорбительную лексику.

Интервью Фрая, записанное в 2015 году, стало вирусным в интернете. Актер рассказал, о чем бы спросил бога, если бы встретил его. По словам Фрая, его интересует, почему маленькие дети умирают от рака кости, почему "мы должны проводить всю жизнь в молитве, вознося хвалу" и почему должны уважать "капризного бога".

Согласно ирландскому законодательству, богохульство приравнивается к преступлению и наказывается штрафом в размере до €25 тыс.

Тем не менее, как рассказал источник в полиции Ирландии, уголовное расследование в отношении актера вряд ли будет начато.