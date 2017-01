Журналисты и любопытные подписчики, этот пост я посвящаю вам. Никаких официальных заявлений ни о чем и нигде я не делала.Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос - бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта. #полинагагарина #достали

A photo posted by Polina Gagarina (@gagara1987) on Jan 9, 2017 at 11:30am PST