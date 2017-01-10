О грядущем пополнении в семье певицы и ее мужа - фотографа Дмитрия Исхакова - стало известно в конце ноября прошлого года. В последние недели таблоиды пишут, что признаки беременности уже видны невооруженным глазом, однако поп-звезда и ее представители ничего не комментируют.

Тем не менее, вопросов у публики и прессы меньше не становится, поэтому, устав от чрезмерного интереса к своей персоне, Гагарина обратилась ко всем через социальные сети, попросив не лезть в ее личную жизнь.

"Журналисты и любопытные подписчики, этот пост я посвящаю вам. Никаких официальных заявлений ни о чем и нигде я не делала. Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос - бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта", - написала Полина в Instagram.