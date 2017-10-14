Таких громких секс-скандалов не случалось, пожалуй, со времен импичмента Билла Клинтона, когда весь мир узнал о его романе с практиканткой Моникой Левински. Правда, в отличие от последней, жертвы одного из самых влиятельных людей Голливуда от его настойчивых ухаживаниях были не в восторге и вспоминают с большим неудовольствием. Более того, карьера многих актрис, отказавших Харви Вайнштейну в сексе, была буквально заморожена.

Счет идет уже на десятки и на свет всплывают все новые имена, среди которых добрая дюжина - кинозвезды первого эшелона. Даже удивительно, что Вайнштейну десятки лет удавалось оставаться безнаказанным. Впрочем, некоторые из его жертв, как пишут СМИ, получили компенсацию за неразглашение и отказ обращаться в полицию. Другие же говорят, что просто боялись вступать в борьбу со столь влиятельным человеком, водившим дружбу с политической элитой США.

Единственное, чем помимо слов пострадавших сейчас располагает полиция - аудиозапись, сделанная в 2015 году одной из жертв - итальянской моделью Амброй Баттилланой Гутьеррез. На записи, опубликованной изданием New Yorker, можно расслышать, как Вайнштейн настойчиво уговаривает девушку подняться к нему в номер и обещает, что больше не будет вести себя развязно (накануне этого разговора у них была встреча в офисе, где Вайнштейн должен был просмотреть портфолио модели, но он начал хватать ее за грудь и говорить непристойности). "Я просто приму душ, а ты выпьешь", - уговаривает он. И в конце разговора предостерегает модель: "Не стоит портить дружбу со мной вот так за пять минут".