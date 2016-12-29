В США в возрасте 84 лет скончалась актриса Дебби Рейнольдс, мать ушедшей из жизни 27 декабря актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в фильме "Звездные войны".

Несколько часов назад она попала в больницу в Лос-Анджелесе. По некоторым данным, у нее мог быть инсульт.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года "Поющие под дождем".

Ее дочь - актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

Она была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.