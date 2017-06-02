Особняк расположен в Брентвуде. Он имеет историческое значение, поскольку именно в этом доме умерла Монро (в 1962 году). Это единственный дом, который принадлежал актрисе.

За несколько недель до смерти артистка сказала в интервью, что лично занималась поиском особняка. Она считала это личным убежищем от мира и не позволила журналу Life сделать там фотографии.

После ухода Монро из жизни дом несколько раз менял владельцев, но утверждается, что некоторые элементы дизайна, выбранные когда-то актрисой, сохранились.

Имя нового хозяина особняка не раскрывается.

Marilyn Monroe’s former Brentwood home sells for $7.25 million https://t.co/aSuXpGAXmQ pic.twitter.com/3KlO74y5MJ — LABJ News (@LABJnews) June 1, 2017



