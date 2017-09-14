Бэйл потолстел для роли политика Дика Чейни. В августе в сети появились фотографии актера в новом образе.

43-летний актер сыграет бывшего вице-президента США в фильме кинематографиста Адама Маккея, с которым ранее Бэйл работал на съемках "Игры на понижение". Картина получит название Backseat.

Кристиан Бэйл не в первый раз претерпевает изменения во внешнем виде из-за работы. В 2004 году Бэйл похудел до 55 килограммов для съемок в ленте "Машинист", после чего ему пришлось набрать почти 45 килограммов мышечной массы для главной роли в фильме "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана.