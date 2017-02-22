На записи видно, как желтый двухместный легкомоторный самолет марки Husky снижается над Boeing 737, который готовится ко взлету.

15 февраля сообщалось, что Форд, пилотируя личный самолет, едва не врезался в пассажирский лайнер. Авиадиспетчеры указали актеру сесть на взлетно-посадочную полосу 20-L, но вместо этого 74-летний Форд направился в сторону рулежной дорожки, где в тот момент находился авиалайнер с 110 пассажирами и шестью членами экипажа.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента.

В марте 2015-го Форд разбил коллекционный самолет Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны. Актер совершил аварийную посадку на поле для гольфа возле аэропорта Санта-Моники, штат Калифорния.