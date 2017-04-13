В сети появилось видео госпитализации Василия Степанова, актера из фантастической дилогии "Обитаемый остров". Запись камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В ролике видно, как врачи скорой помощи закрепляют артиста на носилках и увозят. Отмечается, что Степанов мог упасть на козырек подъезда пятиэтажного дома с третьего этажа.

Ранее в четверг сообщалось, что актера отпустили из больницы домой. Его брат рассказал, что у Степанова сломаны рука и нога. Он добавил, что психиатр посчитала артиста опасным для общества и хотела госпитализировать его. Отмечалось также, что 31-летний Степанов ранее страдал депрессией и неоднократно пытался покончить с собой.

В ночь на 13 апреля стало известно, что актер выпал из окна квартиры на западе Москвы. По сообщению Федерального агентства новостей, инцидент произошел тремя днями ранее. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Как отмечают dni.ru, после съемок в дилогии "Обитаемый остров" Степанов столкнулся со сложностями в кинокарьере. Он неоднократно ходил на кастинги, но получал отказ.