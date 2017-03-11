Объясниться члены жюри решили в прологе к программе, которая выйдет вечером 11 марта в эфире канала. Владимир Познер вышел на сцену и принес извинения за то, что не сумел выразиться так, чтобы "быть верно понятым".

Однако Евгений Смирнов заявил Познеру, что не намерен продолжать участие в проекте. Уговорить участника с ограниченными возможностями не покидать проект пыталась и Рената Литвинова, которая выразила свое сожаление по поводу того, что "использовала медицинские термины" применительно к инвалиду, комментируя его номер в предыдущей программе. Зрители в студии устроили Смирнову овацию.

Как сообщалось, в одном из предыдущих выпусков передачи "Минута славы" выступил танцор Евгений Смирнов, потерявший ногу в результате аварии. Судьи проекта выразили восхищение его выступлением, в том числе Познер и Литвинова, но проголосовали против дальнейшего участия танцора в проекте. Познер свое решение объяснил тем, что Смирнов использовал "запрещенный прием", а Литвинова предложила танцору с ампутированной ногой пристегнуть вторую конечность, "чтобы она не так очевидно отсутствовала".

Позже известная российская актриса и режиссер была вынуждена закрыть возможность комментирования на своей странице в Instagram из-за негодования пользователей, которых также возмутила критика Литвиновой в телешоу восьмилетней девочки, исполнившей песню Земфиры "Жить в твоей голове".