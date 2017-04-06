По словам Познера, пока продажа наркотиков приносит колоссальные доходы, люди будут рисковать жизнью и ввязываться в нелегальный бизнес. "Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно", — отметил ведущий.

Познер отметил, что употреблял марихуану и испытал ощущения эйфории. "Я совсем по-другому стал слышать музыку, а еще у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее". Он также признался, что втайне от друзей выращивал марихуану у себя на даче в Подмосковье, но не преуспел в этом. "Я ненавижу копаться в земле. А тут приезжал, поливал все. Стали расти такие, знаете, чахлые штучки..." — рассказал ведущий.