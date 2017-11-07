Представители исполнителя опровергли информацию, что артист подал жалобу в ЕСПЧ, сообщает РИА Новости. Также сообщается, что они проверят информацию об иске, а всех причастных "к данной провокации" привлекут к ответственности.

Напомним, ранее руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков опубликовал в Telegram-канале скриншот жалобы, размещенной на сайте суда, добавив: "Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудны дела!"