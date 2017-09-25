Как пишет британская Mirror, о претензиях на сперму одного из самых сексуальных актеров в мире заключенный рассказал в письме своему другу. Он объяснил, что не может завести ребенка со своей невестой, актрисой Паулой Уильямсон, поэтому решил обратиться к донору. Своего друга Бронсон попросил связаться с Харди и договориться на этот счет. Запасным вариантом знаменитый заключенный назвал актера Дэнни Дайера, также известного ролями плохих парней.

Напомним, 64-летний Чарльз Бронсон (настоящее имя Майкл Гордон Питерсон) провел за решеткой более 40 лет и сменил около 120 исправительных учреждений. Он осужден за захват заложников, вооруженные ограбления, тяжкие телесные повреждения, похищения, шантаж и угрозы. Он консультировал Харди во время подготовки к съемкам байопика и даже пожертвовал актеру свои знаменитые усы, чтобы тот использовал их для грима.

Уже в тюрьме Бронсон прославился как художник и поэт. Он получил ряд наград за свои работы. Часть вырученных от продажи своих творений денег знаменитый преступник направляет на благотворительность. Его поклонники объединились в движение за свободу Бронсона.