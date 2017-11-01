Редкое для королевских особ публичное выражение взаимной привязанности зрители могли наблюдать во время торжественного приема в Истане, официальной резиденции президента Сингапура, который сейчас возглавляет первая женщина-президент Халима Якоб.

В резиденции прошла встреча принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз с Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сяньлуном. Позже наследник королевского престола Великобритании и его супруга возложили цветы к военному мемориалу, выстроенному в погибших во время Первой мировой войны 124 сингапурцев. Позднее его посвятили также памяти жителей Сингапура, отдавших жизни во время Второй мировой войны.