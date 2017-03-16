Ранее звезда сериала "Форс-мажоры" уже была представлена супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон. Сообщалось, что встреча девушки Гарри и герцогини Кембриджской прошла успешно. Теперь "рыжий черт", как прозвали принца журналисты, готовится к более серьезному шагу.

Этой весной представителей британской королевской семьи ждет еще одно бракосочетание – замуж выходит сестра Кейт Пиппа Миддлтон. Впрочем, и тут не обошлось без скандала. По данным Daily Star, девушка запретила появляться на свадьбе неженатым парам. Таким образом, Гарри и его возлюбленная не смогут присутствовать на церемонии. Знакомые Пиппы считают, что та хочет, чтобы все внимание в этот вечер было сосредоточено только на ней.