Журналисты и блогеры обратили внимание на то, что многие СМИ сфокусировались на признании актера Кевина Спейси в нетрадиционной сексуальной ориентации вместо обвинений в педофилии. В каминг-ауте артиста увидели попытку отвлечь внимание от домогательств в отношении несовершеннолетнего.

"Кевин Спейси уклоняется от обвинений в совращении малолетнего своим каминг-аутом — это настоящее дно", — написал в Twitter колумнист газеты The Guardian Оуэн Джонс.

"У Спейси много денег и славы, но он никогда не признавался в гомосексуализме до тех пор, пока ему не понадобилось отвлечь внимание от этой истории", — подчеркнул журналист портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Редактор Infowars Пол Джозеф Уотсон обвинил СМИ в преднамеренных попытках увести внимание от обвинений актера в педофилии.

Ранее 30 октября Спейси объявил, что "выбирает жить как гей". Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.

В своем обращении Спейси подчеркнул, что не помнит о домогательствах, и предположил, что был пьян. Он принес Рэппу извинения за "крайне неуместное поведение".

Позднее брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер обвинил своего отца в изнасиловании. В интервью газете Daily Mail он рассказал, что Томас Джоффри Фоулер надругался над ним при молчаливом согласии матери.

По словам Фоулера-младшего, отец неоднократно избивал детей, а однажды, когда Рэндаллу было 12 лет, Томас впервые изнасиловал его, и это продолжалось четыре года.

Он также рассказал, что Фоулер-старший присоединился к американской нацистской партии, и даже побрил усы на манер Адольфа Гитлера.

На фоне происходящего, по словам Рэндалла, Кевин полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.