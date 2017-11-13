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Недавно в прессе появилась информация о том, что миллионер Юлий Круминьш решил продать свою знаменитую виллу Senču sils. Официально на продажу она пока не выставлена, однако если у вас есть несколько сотен тысяч евро и желание приобрести недвижимость у знаменитых людей, в Латвии есть из чего выбрать, пишет DELFI Izklaide.
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