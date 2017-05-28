Американская телезвезда Ким Кардашьян уже несколько лет неизменно лидирует в списке наиболее обсуждаемых персонажей светской хроники. При этом предметом пристального внимания становится не только ее личная жизнь и размер "пятой точки", но и наряды. Вот именно о них сегодня и пойдет речь.
Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее безвкусных нарядов, в которых Ким появлялась на публике.
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