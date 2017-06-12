Так девочка написала в анкете, состоящей из вопросов детей из ее группы в детском саду. Бланк на своей странице в Twitter опубликовала ее мать Иванка Трамп.

Arabella's very cute answers to her kindergarten classmates' questions during today's student spotlight! pic.twitter.com/pDt9YUFSMl — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 9, 2017





Из ответов Арабеллы следует, что ее любимый праздник — Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы звездой Давида. Кроме того, внучка американского лидера призналась, что ее любимая еда — мороженое, а цвет — радуга.

Арабелла Роуз Кушнер — дочь Иванки Трамп и американского бизнесмена Джареда Кушнера, ныне исполняющего обязанности старшего советника президента США. Ее родители познакомились в 2007-м, а через два года поженились после того, как Иванка по настоянию ортодоксальной семьи будущего мужа приняла иудаизм. Кроме Арабеллы, у пары есть еще два сына — трехлетний Джозеф Фредерик Кушнер и годовалый Теодор Джеймс Кушнер.