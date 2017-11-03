Около девяти членов съемочной группы сериала "Карточный домик" обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах, сообщает телеканал CNN.

Девять сотрудников съемочной группы, имена которых не называются, рассказали о домогательствах актера, отметив, что он особенно интересовался молодыми мужчинами.

На фоне скандала с обвинением Спейси в домогательствах компания Netflix приостановила работу над шестым, финальным сезоном сериала.

Также стало известно, что с актером отказались работать его представитель и агентство, сообщает Vulture.

Стейси Вулф, сотрудничавшая с лауреатом премии "Оскар", подтвердила, что больше не представляет интересы Спейси.

По словам источника, с актером прекратило работу и Creative Artists Agency (CAA), одно из самых влиятельных агентств в своей области.