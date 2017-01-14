Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процедуру развода.

Согласно достигнутому еще в декабре соглашению, Депп заплатит Хёрд 7 млн долларов. Из них 200 тысяч долларов уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе.

Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года. Хёрд уже заявила, что деньги она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.

Кроме того, Хёрд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Детей у пары не было. "Мы все рады оставить позади эту неприятную главу в жизни господина Деппа и его семьи", - говорится в заявлении адвоката Деппа Лоры Вассер.

"Моя клиентка была бы очень рада спокойно жить дальше", - сказал адвокат Хёрд Пирс О'Донелл.

Депп женился на Хёрд в феврале 2015 года. Познакомились они на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2010 году, в котором Депп сыграл главную роль. Спустя 15 месяцев брака Хёрд подала на развод, объяснив решение "непримиримыми разногласиями".

Юристы актрисы заявили, что на протяжении ее недолгого брака с Деппом она жила в страхе, поскольку он не раз распускал руки при семейных ссорах. Впрочем, как отмечалось в заявлении, Хёрд "не обращалась в полицию, чтобы не навредить карьере Джонни".

На судебных слушаниях в мае Хёрд обвинила Деппа в нападении: по словам актрисы, во время ссоры супруг бросил в нее мобильный телефон. Близкие и друзья Деппа возмутились, по их выражению, "наглым враньем" Хёрд.

Впрочем, уже в августе актеры договорились об условиях развода и заявили, что не стремились причинить друг другу физический или эмоциональный вред. "Наши отношения были очень страстными и иногда неспокойными, но всегда исполненными любви", - говорилось в совместном заявлении актеров.

Джони Депп ранее был женат на художнице Лори Энн Эллисон, этот брак продлился менее двух лет. Среди его бывших подруг - несколько знаменитостей, в том числе актриса Вайнона Райдер, с которой он снимался в фильме "Эдвард руки-ножницы", британская модель Кейт Мосс и певица Ванесса Паради. С последней он прожил 14 лет. За время романа Паради и Деппа у них родились двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек. Пара распалась в июне 2012 года.