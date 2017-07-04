Бракоразводный процесс звездной пары, завершившийся в конце прошлого года, привлек к себе большое внимание. Но в то время как Тарасов увлекся новыми отношениями, его бывшая жена использовала возросшую в разы популярность в работе - и ее старания окупились с лихвой.

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По данным российских СМИ, за прошедшие после развода полгода Ольга стала миллионершей. Правда, рублевой - ее доход оценивается в 30 миллионов рублей. Впрочем, если перевести их в евро, получится тоже внушительная сумма - по сегодняшнему курсу это почти полмиллиона, а если точнее - 445 тысяч. Из них две трети ей принесла реклама в Instagram - одна публикация в профиле телеведущей стоит 3,7 тысяч евро. Еще треть - заработок за выступления на корпоративах в качестве ведущей. А теперь Бузова еще и поет.

"За полтора миллиона (22 тысячи евро - прим.ред.) она выступит в качестве ведущей на вашем празднике плюс бесплатно споет 2–3 песни. Миллион рублей (15 тысяч евро) стоит 45-минутный концерт Бузовой как певицы. Бонусом Оля может поздравить именинника и сделать с ним пару фото. А вот приватные ужины нужно обсуждать непосредственно с ней. Если даст добро, то не вопрос", — цитирует директора Бузова Арама Арчера издание StarHit.