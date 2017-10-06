Слухи о бракосочетании двух давних подруг появились в российских СМИ с подачи телеграм-канала Mash после того, как на пальцах двух знаменитостей разглядели характерные кольца. Предполагалось, что свадьба состоялась в Швеции, где недавно легализовали однополые браки. Якобы артистки провели в скандинавской стране уикенд после того, как Литвинова побывала в Таллине для съемок своего нового фильма "Волшебный кубок". Впрочем, эти сообщения не согласуются с публикациями в аккаунтах Литвиновой и Земфиры в соцсетях.

"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь... Она будет искать способ наказать авторов за клевету", - заявил РИА "Новости" представитель Литвиновой.

Отметим, подобные слухи в отношении Литвиновой и Земфиры появлялись и ранее. В 2008 году певица даже ударила молодую журналистку, которая после премьеры фильма Литвиновой "Зеленый театр в Земфире" задала бесцеремонный вопрос про личную жизнь режиссера и героини картины.