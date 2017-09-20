Рената Литвинова: "Зачем вам идентификация моей личности?!"

22 сентября в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина" впервые в Риге Рената Литвинова встретится со зрителями и представит свои новые киноработы. Накануне визита, она ответила на несколько вопросов, специально для DELFI.

Знаете, как назывался первый фильм, снятый по студенческому еще сценарию Ренаты Литвиновой, в 1991 году? "Нелюбовь". Точь-в-точь как громкое, новое, спорное, с фестивальной славой кино Андрея Звягинцева. А знаете, что еще общего между Литвиновой и Звягинцевым? Оба они будут на этой неделе гостями "Балтийской жемчужины". Звягинцев представит ту самую "Нелюбовь". Литвинова – посвященные Бродскому "Сны Иосифа". И еще пообщается с публикой на творческом вечере в Доме конгрессов 22 сентября.

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Рената Литвинова прилетает в Ригу через неделю после своей премьеры в МХТ им. Чехова. Нет, речь не об очередной роли (Рената уже неоднократно выходила на главную драматическую сцену России: была и Раневской в "Вишневом саде", и женщиной-птицей в "Шаге", и Ромейн в "Свидетеле обвинения"). Она поставила спектакль по собственной пьесе. Впервые. Жанр – реальная фантасмагория. Название - "Северный ветер". И персонаж такой среди действующих лиц имеется. Догадайтесь с одного раза, кто его играет…

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Если Литвинова берется за дело, можно с большой степенью вероятности представить, что, во-первых, будет стильно, во-вторых - необычно, в-третьих – нежно; потому что в этом она вся. Стильная, необычная, верящая в любовь до гроба и после гроба, окружающая себя людьми, к которым испытывает нежность. Костюмы для "Северного ветра" придумывает Гоша Рубчинский, а музыку к спектаклю пишет Земфира. Актеры, снимающиеся в "Снах Иосифа" (Яна Сексте, Максим Виторган, Софья Эрнст, Ульяна Добровская, дочь Ренаты, которая еще не актриса, а подросток…), работают на съемочной площадке с такой отдачей, что материала хватает не только на новеллу альманаха "Петербург. Только по любви", но и на полный метр…

"Снимали, сочувствуя всей душой великому поэту, переместившись в 1964 год, когда его арестовали, судили, а он больше всего страдал из-за любви - его вечная муза Марина ему изменила с лучшим другом. Сюжет достаточно свободен и парадоксален, все биографические факты перетоплены в сны, которые неподвластны никакой цензуре. В конце концов, сам Бродский часто высказывался о жизни: "Это все сюрреалистично!", - говорила потом Литвинова.

Сюжет самой Литвиновой тоже парадоксален: ее знают в лицо и по имени на всем постсоветском пространстве – включая тех, кто даже сериал "Граница. Таежный роман" не смотрел (но как же она прекрасна в роли Альбины!), или, к примеру, тех, кто смотрел "Страну глухих", но не догадывался, что сценарий написала она, Рената. И вот что это? Магия личности? Неотразимое женское обаяние? Всенародная тоска по актрисе-небожительнице, загадочной диве в мехах, кружевах и драгоценностях?..

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"Все люди внутри себя имеют шкафчик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий... Шкафчик открывается, и этот стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии разрушаются постепенно, от встречи к встрече. Как елочные игрушки из стекла, каждый год, одна за другой… Мифы не должны разрушаться, и все же…"

Мы общались с Ренатой Литвиновой по почте, у нее шли репетиции, отвечала она коротко. Но у тех, кто придет в пятницу на ее творческий вечер, будет возможность задать ей собственный вопрос.

- Режиссер, сценарист, актриса, героиня творческой встречи – какой из способов поделиться собой со зрителем для вас самый действенный?

- Я люблю писать свои тексты. Наверно, через них я самая достоверная. Например, сейчас я написала пьесу и поставила по ней спектакль. И все герои этой пьесы это тоже я. Я вообще сторонник концепции делиться и отдавать. Все, что отдаёшь - тоже твоё.

- Какая из ваших работ дает наиболее полное представление о Ренате Литвиновой, идеально транслирует вашу личность?

- Я не могу отделить от себя никакую из работ - данные обо мне даже в моих первых фильмах не устаревают. Но зачем вам идеальная идентификация моей личности - может, я хочу ее держать в секрете?!

- Что вы умеете лучше всего?

- Я люблю кино, и знания о нем наиболее обширны.

Foto: Scanpix / RIA Novosti

- А в чем вы не разбираетесь?

- Я во многом не разбираюсь. Всё-таки у меня очень узкая специализация, но зато она дает мне множество знаний про людей -- и их профессии. Я обожаю своим героям давать медицинские профессии. Я сама когда-то проходила практики в больницах и доме престарелых. И в меня есть даже документы, что я могу быть медсестрой. Ещё у меня много лётчиков и стюардесс. У меня даже есть приятельницы - стюардессы. Но, кроме кино и литературы -- я ни в чем глобально не разбираюсь, но ещё не поздно расшириться. Когда-то я преподавала во ВГИКе на режиссерско-сценарном отделении. Но это был очень краткий опыт -- я хотела отдаваться чему-то полностью. И не согласилась набрать, например, себе сценарный курс студентов. А может, мне тогда нечему было учить? Мне это было скорее странно. Кого-то поучать.

- Без чего вы не представляете своей жизни?

- Наверно, я не могу без книг. И без кино - если говорить о вещах неодушевленных, но с душой! У книг и фильмов есть души. Поэтому они могут даже заменить друзей. Я, например, не могу заснуть без книги. Какой бы я ни была уставшей. А если совсем идеально после фильма я ещё читаю, потом уже сон.

- Быть иконой стиля для вас удовольствие или труд?

- Я себя ни в какие иконы не назначала, но быть в определённой форме - это, конечно, труд. Наверно, можно научиться получать удовольствие и от ограничений, и от физических нагрузок -- но я себя все же заставляю. Не есть все, что хочу, например!

- О чем вы думаете, когда смотрите в зеркало?

- Я всю жизнь учусь - быть не претензии к себе, к своему отражению. Учусь любить себя. Пока я не достигла в этом моменте совершенства.