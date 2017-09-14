Рэпер Баста (Василий Вакуленко) получил премию "Музыкант года" и награду в самой престижной номинации "Человек года" по версии журнала GQ.

"Человек года и Музыкант года GQ 2017.Спасибо всем моим людям!" - написал музыкант в Instagram, опубликовав фото с памятной статуэткой в руках.

На странице GQ, посвященной премии, отмечается, что у Василия Вакуленко много образов, но именно как рэпер Баста он собрал в этом году полный 35-тысячный зал "Олимпийского", а весной выпустил альбом "Баста 5" в двух частях.

Вместе с Бастой на звание музыканта года претендовали украинский певец Иван Дорн, дирижер Теодор Курентзис, исполнитель хип-хопа Хаски и пианист Денис Мацуев.

Открытием года был признан режиссер Кантемир Благов, звание ресторатора года получил Александр Оганезов, актером года стал Михаил Ефремов, автором года - Родион Чепель. Режиссер года - Андрей Зягинцев, женщина года - Яна Троянова, "лицо с экрана" - Юрий Дудь, спортсмен года - Денис Глушаков,бизнесмен года - Дмитрий Гришин, а продюсер года - Тимати.