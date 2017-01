"Отвратительно! Опустошающие новости! Америку разрушают у нас на глазах! Что за аморальной свиньёй ты должен быть, чтобы сотворить такое!", — написала Рианна.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!