Рисунок Бритни Спирс продали на аукционе за 10 тысяч долларов

Foto: instagram.com/britneyspears Певица Бритни Спирс приняла участие в благотворительном аукционе, который был посвящен жертвам недавней стрельбы в Лас-Вегасе. Артистка выставила на торги свой рисунок. На нем был изображен сад звезды. Картину приобрел пожилой поклонник Спирс за 10 тысяч долларов, сообщает Rolling Stone. Торги состоялись в Лас-Вегасе. В заключительной речи певица почтила память жертв стрельбы и назвала "Город грехов" своим вторым домом. Рисунок Спирс купил бывший ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные с торгов, пошли в фонд помощи пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе. A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Oct 13, 2017 at 11:53am PDT A post shared by John Katsilometes (@johnnykats1) on Nov 5, 2017 at 2:47pm PST

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