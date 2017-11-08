Foto: instagram.com/britneyspears
Певица Бритни Спирс
приняла участие в благотворительном аукционе, который был посвящен жертвам недавней стрельбы в Лас-Вегасе. Артистка выставила на торги свой рисунок. На нем был изображен сад звезды. Картину приобрел пожилой поклонник Спирс за 10 тысяч долларов, сообщает Rolling Stone.
Торги состоялись в Лас-Вегасе. В заключительной речи певица почтила память жертв стрельбы и назвала "Город грехов" своим вторым домом.
Рисунок Спирс купил бывший ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные с торгов, пошли в фонд помощи пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе.