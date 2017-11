Торги состоялись в Лас-Вегасе. В заключительной речи певица почтила память жертв стрельбы и назвала "Город грехов" своим вторым домом.

Рисунок Спирс купил бывший ведущий телешоу Lifestyles of the Rich and Famous Робин Лич. Все деньги, вырученные с торгов, пошли в фонд помощи пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Oct 13, 2017 at 11:53am PDT