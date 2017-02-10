Американский актер и режиссер Роберт де Ниро стал лицом итальянского бренда Ermenegildo Zegna. Об этом bolfyb. "Лента.ру" рассказал представитель пресс-службы бренда.

73-летний обладатель премии "Оскар" принял участие в рекламной кампании на весенне-летний сезон. Компанию ему составил начинающий актер Маккол Ломбарди, известный по фильму "Американский милашка".

Эта кампания – первая в ряду многих, которые будут созданы под слоганом "Переломные моменты". Представители марки таким образом хотят добиться более тесной коммуникации с клиентами, сподвигнуть их к тому, чтобы они делились своими переживаниями и переломными моментами в жизни.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

Роберт де Ниро — американский актер, продюсер и режиссер, обладатель премий "Золотой глобус" (за фильм "Бешеный бык" и за вклад в развитие киноиндустрии), также он дважды был удостоен премии "Оскар" (за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Крестный отец 2" и за лучшую мужскую роль в ленте "Бешеный бык").