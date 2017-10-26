В картотеке сайта федеральных арбитражных судов РФ был зарегистрирован иск родителей Жанны Фриске к благотворительному фонду "Русфонд". Одновременно с этим судебные приставы Москвы завели исполнительные производства о взыскании более 21 млн рублей с Владимира и Ольги Фриске.

Как следует из судебной картотеки, иск родителей певицы был подан в минувший понедельник, 23 октября. При этом содержание документа не раскрывается. В пресс-службе "Русфонда" РБК заявили, что не комментируют "подачу иска до того времени, пока не будет понятно его содержание". Родители покойной певицы отказались говорить с журналистами.

Тем временем на сайте Федеральной службы судебных приставов были опубликованы исполнительные листы в отношении Владимира и Ольги Фриске, которые датированы 11 сентября 2017 года.

Сумма долга составляет 21,6 млн рублей. При этом документов на бывшего гражданского мужа певицы Дмитрия Шепелева в базе данных нет. В "Русфонде" журналистам РИА "Новости" пояснили, что исполнительный лист к нему предъявят позже.

В августе Мосгорсуд отклонил жалобу на решение Перовского суда столицы, который ранее обязал родителей Жанны Фриске и Шепелева перечислить в "Русфонд" 21 млн 633 тысячи рублей, не израсходованных на лечение певицы, скончавшейся от рака в июне 2015 года.

19 мая Перовский суд взыскал 21,6 млн рублей с семьи Фриске по иску благотворительной организации "Русфонд", которая собирала деньги на лечение певицы. В ходе процесса представители ответчиков просили суд прекратить производство по делу, так как стороной истца, по их мнению, не было предоставлено достаточно доказательств в обоснование требований к их доверителям.

Представители Шепелева в суде заявляли, что деньги для Фриске собирались на три счета - в евро, в долларах и в рублях. По словам его адвокатов, проверка установила, что рублевый счет за две недели до смерти артистки по доверенности был обналичен матерью певицы Ольгой Фриске. Уже после вердикта суда Шепелев пообещал его обжаловать.

Когда стало известно о тяжелой болезни певицы, Первый канал в январе 2014 года организовал сбор пожертвований на ее лечение. Между "Русфондом" и Жанной Фриске в октябре 2014 года был заключен договор, по которому благотворительная организация перечислила на ее счет более 25 млн рублей, пожертвованных телезрителями.

Спустя более полугода со дня смерти Фриске, скончавшейся в Москве 15 июня 2015 года от рака головного мозга, "Русфонд" счел, что большая часть этих денег - 20 890 831 рубль - со счета артистки исчезла.

На наследство певицы, включая ее личный счет в банке, претендовали отец певицы Владимир Фриске, мать Ольга Копылова (Фриске) и малолетний сын Платон, интересы которого представляет Шепелев. Против них обратился в суд с иском "Русфонд", поскольку родные певицы отказались после ее смерти предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. В "Русфонде" заявили, что на лечение была потрачена лишь часть общей собранной суммы в 25 млн рублей - отчет был получен о расходовании лишь 4,12 млн.