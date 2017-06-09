Дочь и вдова российского актера Алексея Петренко, ушедшего из жизни в феврале этого года, спорят из-за наследства.

После смерти артиста, не оставившего завещания, родственники Петренко не могут договориться о разделе имущества, которое оценивается в 70 миллионов рублей (более миллиона евро), пишут СМИ. На наследство -

две квартиры, загородный дом и денежные накопления - претендуют дочь Алексея Петренко от первого брака Полина и вдова актера Азима Абдумаминова.

По словам дочери артиста, о смерти отца она узнала от чужих людей и едва успела на похороны. Полина Петренко признается, что стретьей женой отца у нее отношения не сложились.

Друзья актера, пришедшие на обсуждение темы в телепрограмму "Пусть говорят", рассказали, что у него не было особенно теплых отношений с Полиной, которая, по их мнению, не уделяла отцу должного внимания. А вот его третья жена напротив - именно она заботилась о здоровье Алексея Петренко в последние годы жизни. Сама Азима Абдумаминова в студию не пришла, но рассказала авторам программы, что с теплотой относится к дочери мужа. Полина, в свою очередь, заявила, что никогда не общалась с Абдумаминовой, а видела ее только на похоронах и отпевании. "Я звонила ей, это было в 2014 году, она начала говорить: "Я всем своим детям сама дала недвижимость, обеспечила квартирами". А я просто спросила, как папа поживает", - рассказала Полина.