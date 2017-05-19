Ответчики — Ольга и Владимир Фриске (родители певицы) и представитель ее сына Платона в лице Дмитрия Шепелева (гражданский муж исполнительницы) — обязаны выплатить 21 миллион 633 тысячи рублей Российскому фонду помощи, а также госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Отмечается, что договор Русфонда, заключенный с Фриске, предусматривал целевое расходование средств. По утверждению представителей организации, из 25 миллионов рублей, собранных на благотворительном марафоне, на лечение исполнительницы была потрачена только небольшая часть.

Ранее, в апреле, адвокат гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева утверждал, что оставшаяся сумма была по доверенности обналичена матерью Фриске.

Акция в поддержку Фриске была запущена Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что певица страдает от онкологического заболевания. Артистка скончалась 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.