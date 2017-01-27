Авторы петиции утверждают, что ими движет "чувство обычной жалости к человеческому созданию". "Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди "в телевизоре"", — говорится в обращении.

Они также добавили, что делать шоу, основанное на проблемах больного человека, — это как минимум негуманно. "Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике", — заявили авторы.

Как отмечается в материале dni.ru, близкий друг эксцентричного актера, продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, признался, что в последнее время Джигурда изменился до неузнаваемости: "Этот человек полностью вышел из-под контроля своего сознания. Просто "соскочил с катушек"".

"Его бешенство и абсолютный идиотизм указывали на то, что он окончательно сошел с ума. Жаль человека. Красочная картина того, что с людьми делают деньги", — посетовал он, намекая на миллиард рублей, которые актер вместе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной унаследовали после смерти бизнесвумен Людмилы Браташ.