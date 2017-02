От исполнительницы требуют 20 миллионов долларов. Представители Барре заявили, что Бейонсе взяла отрывки монолога Messy Mya без разрешения и проигнорировала попытки связаться с ней.

В начале музыкального ролика Бейонсе использовала фразы рэпера "Что произошло после Нового Орлеана?" (What happened after New Orleans?) и "Я вернулся. По многочисленным просьбам" (Bitch, I'm back. By popular demand). Они были взяты из видео Барре, которое тот опубликовал на своем YouTube-канале в 2010 году. Запись монолога артиста набрала на видеохостинге более 2,7 миллиона просмотров. Энтони Барре был застрелен в ноябре 2010 года в Новом Орлеане.

Бейонсе выпустила клип на композицию Formation в 2016 году. В августе певица получила за ролик премию MTV Video Music Awards в категории "Лучший видеоклип года". Песня вошла в шестой студийный альбом Lemonade.