Уходящий год оказался отправной точкой не только для многих молодых семей, но и для пар, решивших разделить свои жизненные пути навсегда. Некоторые из звездных бракосочетаний и расставаний многих удивили.
Dот наиболее сенсационные свадьбы и разводы минувших 12 месяцев по версии издания Lenta.ru.
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