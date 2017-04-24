Самый богатый человек Латвии - глава правления ABLV Bank Олег Филь - в прошлом году женился на своей подруге Санте Замуэле. О венчании знали только самые близкие пары, и вот теперь они впервые рассказали о своей семейной жизни.

В разговоре с изданием Kas Jauns Олег Филь и его супруга рассказали о равноправии в семье и почему на пальце женатого бизнесмена нет обручального кольца.

Санта Замуэле уверена, что предназначение женщины в семейной жизни - не только убирать дом и готовить. "Дома мы почти равноправны - у каждого есть свои обязанности", - говорит она. А супруг добавляет: "Хорошо, что рядом со мной самодостаточная женщина. Особенно по выходным, когда мне не нужно много говорить".

Санта часто делает мужу подарки - обычно это красивые рубашки. "Уверена, что женщина может покупать мужчине одежду, не только мужчина может одаривать женщину розами. Для нас это нормально, - рассказывает Замуэле. - Завтрак готовим посменно - то я, то муж". А Филь говорит, что научился готовить стейк, который они тоже делают по очереди.

О своих чувствах и романе, который привел к свадьбе, пара предпочитает не рассказывать. "Хотим оставить это личным делом нашей семьи", - говорят Олег Филь и Санта Замуэле.

В ответ на вопрос, почему он не носит обручальное кольцо, Олег Филь расстегнул верхние пуговицы рубашки и показал - кольцо при нем, но на цепочке. Его супруга поясняет, что он увлекается спортом, а кольцо на пальце может стать причиной травмы.

Напомним, романтические отношения с бывшим главным редактором Cosmopolitan банкир перестал скрывать с весны 2015 года. В начале этого года Санта обратила на себя внимание прессы, когда пришла на вручение наград Большого музыкального приза 2016 года в Латвийской опере в голубом шелковом платье из коллекции Oscar de la Renta стоимостью почти 8 тысяч евро.

У Санты Кристианы Замуэле от предыдущего брака двое детей, у банкира — четверо.