Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, стал лицом новой рекламной кампании бренда Philipp Plein.

Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Нью-Йорка и кварталы города. Одежду украсили принтом Neighborhood Kings.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Микс получил широкую известность в 2014 году когда в Сети появилась его фотография после задержания за незаконное хранение оружия. Снимок набрал 100 тысяч лайков. Пользователи соцсети, в частности, называли мужчину неотразимым. После освождения Микс заявил, что хочет начать карьеру модели.

Thank you Philipp plein for an amazing show and Cannes experience !!! A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on May 25, 2017 at 9:17am PDT

A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on May 25, 2017 at 3:43pm PDT