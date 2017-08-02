В подписи к кадру Хлои Кардашьян указала, что ее 61-летняя мать продолжает оставаться в отличной форме. "Ты выглядишь аппетитно", — написала знаменитость. Всего за обновлениями на ее странице следят более 68,5 миллиона пользователей.
При этом сама Дженнер не стала загружать откровенный снимок на свою страницу в Instagram, сообщает Lenta.ru.
Как сообщалось, в августе прошлого года телезвезда Крис Дженнер договорилась с порнокомпанией Vivid Entertainment о предоставлении им и дальнейшем распространении в сети хоум-видео своей дочери Ким Кардашьян в 2007 году.