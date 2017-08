Love you @joycebonelli #yachtlife #pastmybedtime #sainttropez @emiliopucci #Repost @joycebonelli ・・・ MY DAYYYYYY #1 MU$E #alwaysandforever sponsored by Kylie "take me on vaca" WE'RE ON VACATION BITCHESSSS @kyliejenner @kyliecosmetics #MAKEUPBYjOYCE 💋®

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Jul 12, 2017 at 6:01pm PDT